Bundesliga-Duo an Linksverteidiger Ekomié dran

Jacques Ekomiés starke Leistungen in dieser Saison sind auch in der Bundesliga angekommen. Nach exklusiven Informationen von FT haben sowohl der Hamburger SV als auch Eintracht Frankfurt bereits beim SCO Angers angefragt. Neben dem Bundesliga-Duo zeigen auch die türkischen Klubs Basaksehir und Trabzonspor sowie der französische Erstligist LOSC Lille konkretes Interesse an dem 22-Jährigen.

Angers wird seinen Schlüsselspieler nur ungern ziehen lassen, weshalb es abzuwarten bleibt, wie die Franzosen auf erste Offerten für den Linksverteidiger reagieren. Ekomié stand in zwölf seiner 17 Pflichtspiele in dieser Spielzeit in der Startaufstellung und lief auch für sein Heimatland Gabun beim Afrika-Cup auf. Trotz des enttäuschenden Gruppenausscheidens bestritt er dort sämtliche Partien über die volle Distanz.

HSV sieht Bedarf

Beim Hamburger SV herrscht auf der linken Abwehrseite personeller Nachholbedarf, da mit Miro Muheim (27) derzeit lediglich ein gelernter Linksverteidiger im Kader steht. Noah Katterbach (24), der in der vergangenen Saison letztmalig für die Profis zum Einsatz kam, soll den Verein noch in diesem Winter verlassen.

Platzhirsch Muheim ist unter Trainer Merlin Polzin zwar gesetzt, agiert aber auch mangels Alternativen nahezu konkurrenzlos. In der einzigen Partie, in der der Schweizer nicht in der Startaufstellung stand, wurde er durch den 20-jährigen Innenverteidiger Aboubaka Soumahoro ersetzt.

Zweikampf mit Kosugi?

In Frankfurt gestaltet sich die Personallage auf der linken Abwehrseite inzwischen etwas entspannter. Neben Nationalspieler Nathaniel Brown (22), der bei den Hessen meist die Position bekleidet, half auch Arthur Theate (25) in dieser Saison schon hinten links aus. Um den Belgier nicht mehr aus seiner angestammten Innenverteidiger-Position herausziehen zu müssen, wurde in diesem Winter Keita Kosugi für 6,5 Millionen Euro von Djurgarden verpflichtet.

Ekomié würde wohl nur dann eine konkrete Option werden, sollte sich bei Kosugi noch eine Leihe abzeichnen.