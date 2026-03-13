Menü Suche
HSV-Abgang so gut wie sicher

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Noah Katterbach im HSV-Trikot @Maxppp

Mit etwas Verspätung wird Noah Katterbach (24) den Hamburger SV voraussichtlich im Anschluss an die Saison verlassen. Eine Luftveränderung ist für den Linksverteidiger angesichts seiner Perspektive trotz eines noch bis 2027 gültigen Arbeitsvertrags im Sommer unumgänglich, berichtet die ‚Bild‘. Eine heiße Spur gibt es zur Stunde nicht.

Bereits im Winter hatte der frühere deutsche U-Nationalspieler mit einem Abflug kokettiert, durfte allerdings nicht gehen, da die angestrebte Verpflichtung von Almugera Kabar (19/Borussia Dortmund) nicht zustande kam. Seitdem hat sich an Katterbachs Situation nichts geändert, für die Profis kam er in dieser Saison bislang nicht zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
