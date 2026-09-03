Für stolze 15 Millionen Euro war Badredine Bouanani vor einem Jahr vom OGC Nizza zum VfB Stuttgart gewechselt und hatte durch das Preisschild auch hohe Erwartungen im Gepäck. Der Rucksack war letztlich zu schwer, wirklich überzeugen konnte der 21-Jährige in seiner Debütsaison nicht. Meist als Joker kam Bouanani in 28 Spielen zum Einsatz, dabei gelangen ihm zwei Treffer.

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VfB verleiht Badredine Bouanani an den Rangers Football Club



Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis in die schottische Premiership.

Alles Gute für deine Zeit in Glasgow, Badredine!



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In der neuen Saison setzt Sebastian Hoeneß nicht mehr auf den flexiblen Offensivspieler, der deshalb eine neue Herausforderung sucht. Bouanani wechselt auf Leihbasis zu den Glasgow Rangers nach Schottland. Die Rangers sichern sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption, die bei kolportierten 18 Millionen Euro liegt. Somit könnte der VfB die Akte Bouanani sogar noch mit Gewinn schließen.

Der Transfer geht heute am schottischen Deadline Day über die Bühne. Stuttgarts Vorstand Sport Fabian Wohlgemuth sagt zum Abgang des Algeriers: „Badredine hat in der vergangenen Saison als junger Spieler in 28 Pflichtspielen sein großes Potenzial gezeigt. Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, regelmäßig auf hohem Niveau zum Einsatz zu kommen. Die Glasgow Rangers bieten dafür sehr gute Rahmenbedingungen. Wir wünschen Badredine eine erfolgreiche Saison in Schottland.“