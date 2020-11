Preetz: „Piatek will sich durchsetzen“

Bei Hertha BSC scheint ein Abgang von Stürmer Krzysztof Piatek (25) kein Thema zu sein. Daran ändern nach Angaben von Michael Preetz auch die Avancen italienischer Klubs nichts. „Dass Kris einen großen Markt in Italien hat, ist völlig unstrittig. Aber es kam nie Unzufriedenheit auf hinsichtlich eines Vereinswechsels“, wird Herthas Geschäftsführer Sport vom ‚kicker‘ zitiert.

Preetz führt zu Piatek aus: „Er hat auch in der für ihn schwierigeren Zeit immer gut gearbeitet und will sich durchsetzen. Der Aufwärtstrend ist klar zu erkennen.“ Im Winter war der polnische Torjäger gegen eine Ablöse von 23 Millionen Euro vom AC Mailand nach Berlin gewechselt. Bislang hält die Liaison nach nur fünf Toren in 22 Pflichtspielen aber noch nicht, was sie versprochen hatte. Hartnäckig halten sich die Gerüchte über eine Serie A-Rückkehr.