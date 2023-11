Arsenal: Nächste Runde im White-Poker

Der FC Arsenal und Abwehrmann Ben White (26) setzen die Vertragsverhandlungen fort. Fabrizio Romano zufolge wurden die schon vor längerer Zeit begonnen Gespräche wieder aufgenommen. Beide Seiten hoffen weiter auf einen positiven Ausgang und zeigen sich zuversichtlich.

Zwischenzeitlich schien Whites Unterschrift nur noch eine Frage der Zeit zu sein, dann allerdings geschah erst einmal wochenlang nichts. Der englische Rechtsverteidiger ist noch bis 2026 an die Gunners gebunden, was sich möglichst zeitnah ändern soll. Er gehört beim Vizemeister der Premier League zu den Stammkräften und stand bereits in 18 Saisonspielen auf dem Rasen.