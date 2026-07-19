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Offiziell 2. Bundesliga

Emreli verlässt Kaiserslautern

von David Hamza
Mahir Emreli jubelt @Maxppp

Der 1. FC Kaiserslautern verleiht Mahir Emreli (29) an den polnischen Erstligisten Rakow Czestochowa. Teil des Deals ist eine Kaufoption.

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In Kaiserslautern steht Emreli bis 2028 unter Vertrag. Der Mittelstürmer war vor einem Jahr ablösefrei vom 1. FC Nürnberg gekommen, kam aber nur 13 Mal zum Einsatz (zwei Tore).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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