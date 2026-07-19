Der 1. FC Kaiserslautern verleiht Mahir Emreli (29) an den polnischen Erstligisten Rakow Czestochowa. Teil des Deals ist eine Kaufoption.

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61-krotny reprezentant Azerbejdżanu - Mahir Emreli nowym zawodnikiem Rakowa! 🔴🔵



Azer dołączył do nas na zasadzie rocznego wypożyczenia z 1. FC Kaiserslautern zawierającego opcję wykupu.



👉 https://t.co/tpmuqSW9tY#EMRELI2027 pic.twitter.com/eA0v7kZeFJ — Raków Częstochowa (@Rakow1921) July 18, 2026

In Kaiserslautern steht Emreli bis 2028 unter Vertrag. Der Mittelstürmer war vor einem Jahr ablösefrei vom 1. FC Nürnberg gekommen, kam aber nur 13 Mal zum Einsatz (zwei Tore).