2. Bundesliga
Emreli verlässt Kaiserslautern
@Maxppp
Der 1. FC Kaiserslautern verleiht Mahir Emreli (29) an den polnischen Erstligisten Rakow Czestochowa. Teil des Deals ist eine Kaufoption.
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61-krotny reprezentant Azerbejdżanu - Mahir Emreli nowym zawodnikiem Rakowa! 🔴🔵— Raków Częstochowa (@Rakow1921) July 18, 2026
Azer dołączył do nas na zasadzie rocznego wypożyczenia z 1. FC Kaiserslautern zawierającego opcję wykupu.
👉 https://t.co/tpmuqSW9tY#EMRELI2027 pic.twitter.com/eA0v7kZeFJ
In Kaiserslautern steht Emreli bis 2028 unter Vertrag. Der Mittelstürmer war vor einem Jahr ablösefrei vom 1. FC Nürnberg gekommen, kam aber nur 13 Mal zum Einsatz (zwei Tore).
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