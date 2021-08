Furioser Saisonstart: Adeyemis nächster Schritt noch im August?

Drei Partien, vier Tore, eine Vorlage – geht das schon als Frühstart durch, den Karim Adeyemi da im Trikot von RB Salzburg hingelegt hat? Zum Glück tritt der gebürtige Münchner nicht in einer Laufdisziplin bei Olympia, sondern in der österreichischen Bundesliga an. Eine Disqualifikation droht nicht.

Auch wenn sich mancher Gegenspieler im Alpenstaat dies vielleicht wünschen würde. Adeyemi ist nicht erst seit Ligabeginn buchstäblich on fire, wurde zum dritten Mal in Folge zu Österreichs Spieler des Monats gekürt. Saisonübergreifend sammelte der 19-jährige Angreifer seit April ganz starke 14 Torbeteiligungen.

Zwischendurch kürte sich Adeyemi mit der deutschen U21 zum Europameister. Immer wieder kam er, einer der Jüngsten in der Truppe von Stefan Kuntz, von der Bank und sorgte mit Tempo und Explosivität für Belebung. Fazit: Nicht herausgestochen, aber eine Kostprobe gegeben.

Nicht zu ignorieren

Eine Kostprobe für die Klubs der Bundesliga, die sich naturgemäß mit diesem deutschen Toptalent auseinandersetzen – auseinandersetzen müssen. Alles andere wäre fahrlässig. Wie könnten die Scoutingabteilungen einen Adeyemi in dieser Form auch links liegen lassen?

Einen knappen Monat ist das Transferfenster noch geöffnet. Nicht ausgeschlossen, um nicht zu sagen wahrscheinlich, dass bis Ende August noch so einiges an Anfragen und Offerten für Adeyemi in Salzburg eingeht. Angesichts dieser beeindruckenden Frühform ist Eile geboten – und voraussichtlich viel Geld, um den sprintstarken Stürmer aus seinem bis 2024 datierten Vertrag herauszukaufen.