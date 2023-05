Bayern-Interesse: Der Preis für Kolo Muani

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer konkretisierte sich beim FC Bayern in den vergangenen Tagen die Personalie Randal Kolo Muani. Erstmals nahmen die Münchner auch direkten Kontakt zum Management des Eintracht-Stürmers auf, berichtete ‚Sky‘ am Montag.

Die ‚Bild‘ liefert nun Informationen zur Preisforderung aus Frankfurt: 120 Millionen Euro Ablöse soll der Bundesligist für Kolo Muani verlangen. Eine gewaltige Summe, die den bisherigen Bayern-Rekordeinkauf Lucas Hernández (80 Millionen/Atlético) in den Schatten stellen würde.

Das hoch angesetzte Preisschild ist allerdings durchaus marktgerecht. Schließlich spielt Kolo Muani erst seit vergangenem Sommer für die SGE, besitzt einen langfristigen Vertrag bis 2027 ohne Ausstiegsklausel und ruft noch zahlungskräftigere Vereine der Marke Manchester United auf den Plan.

Obendrauf kommen die 34 Torbeteiligungen (20 Tore, 14 Assists) in 40 Eintracht-Spielen. Einen festen Platz hat sich der Vize-Weltmeister inzwischen auch in der französischen Nationalmannschaft erarbeitet. Für welchen Verein der 24-Jährige in der nächsten Saison auf Torejagd gehen wird, bleibt spannend.