Werder-Star öffentlich angezählt

Bei Werder Bremen ist man nicht einverstanden mit Justin Njinmahs Abgang am vergangenen Wochenende. „Sein Verhalten bei der Auswechslung hat mir nicht gefallen. Er darf sich ärgern, aber nicht so“, schimpft Sportchef Clemens Fritz in der ‚Bild‘.

Njinmah musste beim 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg in der 67. Minute vom Feld und ließ seinem Unmut freien Lauf. Unter Trainer Horst Steffen hat der 24-jährige Angreifer ohnehin keinen leichten Stand. Womöglich ist Njinmah ein Kandidat für einen Abgang im Winter. Sein Vertrag an der Weser läuft noch bis 2027. In der Vergangenheit zeigte die AS Rom Interesse und bot wohl sogar zehn Millionen Euro Ablöse.