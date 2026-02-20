Menü Suche
Ex-Barça-Profi Gomes mit neuem Verein

von Daniel del Federico
André Gomes im Lille-Trikot @Maxppp

André Gomes verlässt Europa und schließt sich Columbus Crew in der Major League Soccer an. Wie die Nordamerikaner mitteilen, unterschreibt der 32-Jährige einen Vertrag bis Juni 2027, inklusive einer vereinsseitigen Option, den Kontrakt um eine weitere Saison auszudehnen. Der Portugiese wechselt ablösefrei vom OSC Lille nach Ohio.

The Crew
Bem-vindo Maestro André Gomes 🎩🪄

The Crew have acquired free agent midfielder André Gomes, who most recently played for Ligue 1 side LOSC Lille and has competed with SL Benfica, Valencia CF, FC Barcelona, Everton plus Portugal’s national team.

📰:
Bei den Franzosen kam Gomes in der laufenden Spielzeit kaum noch zum Zug und stand lediglich in zwei Pflichtspielen für die Doggen auf dem Platz. Der Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung aus sechs Jahren in der Premier League beim FC Everton und zwei Spielzeiten beim FC Barcelona mit in die Vereinigten Staaten. Der 29-fache Nationalspieler wurde außerdem 2016 mit Portugal Europameister.

Major League Soccer
Ligue 1
Columbus
Lille
André Gomes

