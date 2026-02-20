Ex-Barça-Profi Gomes mit neuem Verein

André Gomes verlässt Europa und schließt sich Columbus Crew in der Major League Soccer an. Wie die Nordamerikaner mitteilen, unterschreibt der 32-Jährige einen Vertrag bis Juni 2027, inklusive einer vereinsseitigen Option, den Kontrakt um eine weitere Saison auszudehnen. Der Portugiese wechselt ablösefrei vom OSC Lille nach Ohio.

Bei den Franzosen kam Gomes in der laufenden Spielzeit kaum noch zum Zug und stand lediglich in zwei Pflichtspielen für die Doggen auf dem Platz. Der Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung aus sechs Jahren in der Premier League beim FC Everton und zwei Spielzeiten beim FC Barcelona mit in die Vereinigten Staaten. Der 29-fache Nationalspieler wurde außerdem 2016 mit Portugal Europameister.