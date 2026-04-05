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Ligue 1

Bayern-Flirt Barco vom Markt

von Remo Schatz - Quelle: Fabrizio Romano
Valentín Barco sitzt auf dem Hosenboden @Maxppp

Valentín Barco wird zur kommenden Saison wohl an der Stamford Bridge auflaufen. Laut Fabrizio Romano hat der argentinische Mittelfeldspieler dem FC Chelsea zugesagt beziehungsweise den persönlichen Vertragsbedingungen zugestimmt.

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Knifflige Verhandlungen werden auf die Blues nicht zukommen, ist Barco doch für Schwesterklub Racing Straßburg in Frankreich aktiv. Dort steht der 21-Jährige, der auch beim FC Bayern und Real Madrid auf dem Wunschzettel steht, noch bis 2029 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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