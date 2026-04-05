Bayern-Flirt Barco vom Markt

Valentín Barco wird zur kommenden Saison wohl an der Stamford Bridge auflaufen. Laut Fabrizio Romano hat der argentinische Mittelfeldspieler dem FC Chelsea zugesagt beziehungsweise den persönlichen Vertragsbedingungen zugestimmt.

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Knifflige Verhandlungen werden auf die Blues nicht zukommen, ist Barco doch für Schwesterklub Racing Straßburg in Frankreich aktiv. Dort steht der 21-Jährige, der auch beim FC Bayern und Real Madrid auf dem Wunschzettel steht, noch bis 2029 unter Vertrag.