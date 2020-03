Zahl des Tages: 28

Das Centre international d'étude du sport (Cies) hat erste Berechnungen preisgegeben, wie sich die Coronakrise auf die Markt- und Kaderwerte der Spieler und Vereine der europäischen Topligen auswirkt – unter der Bedingung, dass der Spielbetrieb nicht mehr aufgenommen wird: Ende Juni würde der Durchschnittswert der Spieler dieser Ligen um satte 28 Prozent sinken. Faktoren für den Preisrückgang sind das Alter der Spieler, die Vertragsdauer, die Karrierelaufbahn und die jüngsten Leistungen.

Der gesundheitliche Notstand würde sich daher stärker auf die Spieler auswirken, die älter sind, relativ kurze Verträge haben und in dieser Saison weniger gespielt haben als in der vergangenen. Als Beispiel für eine sehr hohe Verlustrate in der Kaderbewertung dient dem Cies Inter Mailand. Der Kaderwert der Nerazzurri würde von geschätzten 773 Millionen Euro zu Beginn des Monats auf 497 Millionen Ende Juni sinken – ein Verlust von rund 36 Prozent.