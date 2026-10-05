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Angebot im Anflug: Sané vor Gala-Flucht?

Leroy Sané wird bei Galatasaray zu einem Krisengespräch geladen. Läuft es sogar auf einen Abgang im Winter hinaus?

von Lukas Weinstock - Quelle: Fanatik | Takvim
1 min.
Leroy Sané wirkt ratlos @Maxppp

Sieben Spiele, drei von Anfang an, null Torbeteiligungen: Das sind die Zahlen zu Leroy Sanés Saisonstart bei Galatasaray. Eine enttäuschende Ausbeute für den 30-Jährigen, der bei Gala zu den bestbezahlten Spielern gehört.

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Die enttäuschenden Leistungen gepaart mit seiner negativen Körpersprache haben nun offenbar zu einem unerfreulichen Schritt geführt. Wie die türkische Zeitung ‚Fanatik‘ berichtet, haben die Verantwortlichen entschieden, ein Krisengespräch mit Sané zu führen.

In diesem soll über die Gründe für den Leistungsabfall gesprochen werden, zudem werde er dazu aufgefordert, seine Form zu verbessern. Sollte der 80-fache deutsche Nationalspieler das bis zum Winter nicht schaffen, steht sogar eine Trennung im Raum.

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Flucht in die Wüste?

Für diesen Fall eröffnet sich wohl eine Wechseloption in Saudi-Arabien. Laut ‚Takvim‘ beobachtet Al Qadsiah die Situation um Sané genau. Dem Bericht zufolge plant der Wüstenklub, in der kommenden Winter-Transferperiode ein Angebot für den schnellen Rechtsaußen abzugeben.

Sanés Vertrag am Bosporus ist noch bis 2028 datiert. Ob er diesen erfüllt, hängt maßgeblich von seinen Leistungen in den kommenden Wochen ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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