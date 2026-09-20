Kane spricht über den Ballon d’Or

Harry Kane (33) hat anlässlich des Ballon d’Or mehrere Titelkandidaten auf dem Radar. Im Interview mit ‚Téléfoot‘ sagt der Torjäger: „Ja, es ist ein Ziel, der beste Spieler der Welt zu sein. Es wäre ein wunderbares Gefühl. Der Ballon d’Or ist der größte individuelle Preis. Mal sehen, was passiert. Es gibt viele Kandidaten: Mbappé, Dembélé, Yamal, Rodri – alle Topspieler. Es ist spannend, weil in diesem Jahr alles möglich ist. Es gibt auch Michael Olise, der eine tolle Saison und eine tolle Weltmeisterschaft hatte. Wir werden sehen. Der Ballon d’Or ist wirklich etwas Besonderes“

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Anders als Lamine Yamal (19) nennt Kane mehrere Anwärter für den Titel. Er zeigt sich mannschaftsdienlich und hat einen ganz besonderen Wunsch: „Ich möchte in Erinnerung bleiben als jemand, der das Team über alles stellt und seine Teamkollegen respektiert. Man ist nie größer als sein Team, Verein oder Land. Ich habe immer hart gearbeitet, leise und ohne Prahlerei. Trotz Höhen und Tiefen habe ich immer an mich geglaubt und doppelt so viel gearbeitet. Ich möchte das einfach so lange wie möglich weitermachen.“