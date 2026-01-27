„Zielgerade“: Neuer Eintracht-Trainer gefunden?

Axel Hellmann macht keinen Hehl daraus, dass Eintracht Frankfurt kurz davorsteht, einen neuen Trainer zu installieren. „Wir werden den neuen Coach zeitnah präsentieren. Wir sind auf die Zielgerade eingebogen“, ließ das Vorstandsmitglied bei der gestrigen Mitgliederversammlung durchblicken, dass man sich auf einen Kandidaten festgelegt hat. Um wen es sich dabei handelt, ist zur Stunde aber noch unklar.

Mit in der Verlosung befinden sich dem Vernehmen nach Alexander Blessin (FC St. Pauli), Kjetil Knutsen (Bodo/Glimt), Marco Rose (vereinslos) und Jacob Neestrup (FC Kopenhagen), wobei die beiden Letztgenannten ‚Sky‘ zufolge nicht die präferierte Lösung darstellen sollen. Es könnte auch auf einen bislang nicht bekannten Namen hinauslaufen.

Beim morgigen Champions League-Spiel gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr) wird das Interimsduo Dennis Schmitt und Alex Meier noch auf der Bank Platz nehmen. Am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) soll dann der neue Übungsleiter übernehmen.

Dass sich die Präsentation eines Nachfolgers für den entlassenen Dino Toppmöller länger zieht als geplant, hängt wohl unter anderem auch damit zusammen, dass für sämtliche Kandidaten eine Ablöse zu zahlen wäre – auch für Rose, der noch bei RB Leipzig auf der Gehaltsliste steht, sich aber angeblich ohnehin nicht mehr in der Pole Position befindet.