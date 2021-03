Cherundolo wird Trainer in Las Vegas

Steven Cherundolo wechselt nach Übersee. Wie der DFB offiziell mitteilt, gibt der 42-Jährige seinen Job als Co-Trainer bei der deutschen U15-Nationalmannschaft auf und heuert beim amerikanischen Zweitligisten Las Vegas Lights als Cheftrainer an.

In Deutschland arbeitete Cherundolo als Co-Trainer für den VfB Stuttgart und Hannover 96. In seiner aktiven Profikarriere spielte der US-Amerikaner von 1999 bis 2014 insgesamt 15 Jahre in Hannover.