Lampard schwärmt von Werner-Debüt

Frank Lampard zeigt sich nach dem ersten Testspiel des FC Chelsea voll des Lobes für Neuzugang Timo Werner. Gegenüber vereinseigenen Medien schwärmt der Cheftrainer nach der Partie gegen Brighton & Hove Albion (1:1): „Ich fand Timo wirklich fokussiert und intelligent in seiner Spielweise.“

„Er hat schon sehr früh im Spiel sein Tor geschossen, er hat einige der Qualitäten gezeigt, von denen ich sehr gut weiß, dass er sie hat, deshalb freue ich mich sehr darauf, ihn im Kader zu haben“, so Lampard weiter. Werner wechselte von RB Leipzig zu den Blues und möchte nun an der Stamford Bridge den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Im Testspiel traf er bereits nach vier Minuten für seinen neuen Arbeitgeber.