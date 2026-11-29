Roger Wittmann hat sich zur Zukunft seines Klienten Eric-Maxim Choupo-Moting (37) geäußert. Angesprochen auf eine potenzielle Rückkehr zum FC Bayern sagt der Spielerberater gegenüber der ‚Bild‘: „Natürlich könnte er das, weil er Bayern kennt, oder? Und seine letzte Saison war herausragend. Er kennt den Verein und weiß, worum es geht. Aber das ist Bayerns Entscheidung. Wir müssen ihn nicht empfehlen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Choupo-Moting soll angesichts der heftigen Verletzungswelle ein Thema beim Rekordmeister sein. Nach seinem Abschied bei RB New York wäre der ehemalige Bayern-Stürmer im Winter ablösefrei zu haben. Der gebürtige Hamburger, der schon zwischen 2020 und 2024 in München unter Vertrag stand, soll einem Comeback an der Säbener Straße offen gegenüberstehen.