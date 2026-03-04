Menü Suche
Bundesliga

Streckt Liverpool bei Olise schon die Waffen?

Beim FC Bayern ist Michael Olise einer der ganz großen Stars. Wirklich groß ist die Hoffnung beim FC Liverpool deshalb nicht, den Wunschspieler im Sommer verpflichten zu können.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Michael Olise im Bayern-Trikot @Maxppp

In den vergangenen Tagen mehrten sich die Gerüchte um das wachsende Interesse des FC Liverpool an Michael Olise (24). Mit der Spielerseite habe man sogar Kontakt aufgenommen, hieß es in englischen Medien.

So oder so wird die Personalie in Richtung Sommer wohl nicht heiß. Als „komplett unrealistisch“ betrachte man bei den Reds die Chance, Olise vom FC Bayern loseisen zu können, berichtet ‚Sky‘.

Olise schlichtweg unverkäuflich

Zur Einordnung: Olises aktueller Vertrag ist noch langfristig bis 2029 datiert. Zudem gibt es in München Bestrebungen, die Vereinbarung vorzeitig auszudehnen.

An der Säbener Straße betrachtet man Olise als eine der prägenden Figuren für die kommenden Jahre. Insofern gäbe es keinerlei Anlass, den Zauberfuß schon vier Jahre vor Vertragsende zu verkaufen – ungeachtet der Summe, die da möglicherweise winkt. Das weiß man auch an der Anfield Road.

Umschwenken auf Diomande

Laut ‚Sky‘ will man beim LFC den Fokus deshalb vermehrt auf Yan Diomande (19) von RB Leipzig richten. Der hochtalentierte Flügelflitzer wäre bei entsprechendem Angebot wohl verfügbar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
