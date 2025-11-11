Menü Suche
Traum-Optionen für Szoboszlai | Hartes Urteil über den BVB

Dominik Szoboszlai sorgt für Begehrlichkeiten. Unterdessen wird Borussia Dortmund für seine Neuzugänge kritisiert. FT präsentiert die heutige Presseschau.

Im Schaufenster

Der Stotterstart von Florian Wirtz (22) beim FC Liverpool liegt auch an Dominik Szoboszlai, der in den vergangenen Spielen auf der Zehner-Position mit guten Leistungen zu überzeugen wusste. Darbietungen, die das Interesse zweier Spitzenteams geweckt haben.

Wie die ‚as‘ berichtet, befassen sich sowohl Real Madrid als auch Liverpools Rivale Manchester City mit dem 25-Jährigen. Insbesondere das für einen Topspieler niedrige Gehalt sorgt für Begehren. Die Reds hingegen wollen mit dem Ungar verlängern, inklusive saftiger Gehaltserhöhung.

Satz mit x

Die vergangenen Wochen ließ die Euphorie bei Borussia Dortmund etwas nach. Gegen den FC Bayern (1:2) und Manchester City (1:4) wurde die Diskrepanz zu Europas Topteams deutlich und auch der Hamburger SV ließ die Schwarz-Gelben mit dem Last-Minute-Ausgleichstreffer zum 1:1 bluten. Die Kritik wird lauter, insbesondere die Neuzugänge geraten in den Fokus.

Die ‚Ruhr Nachrichten‘ kommen zu einem vernichtenden Urteil: „Richtig besser macht den BVB bisher kein Neuzugang.“ Laut dem Blatt fehle „ein Unterschiedsspieler.“ Einen Gegenwert gebe es für die investierten 70 Millionen Euro außer der Quantität im Kader bislang nicht. Harte Aussagen, in denen jedoch auch ein Funken Wahrheit enthalten ist.

