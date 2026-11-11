Wunschkandidat: Überraschender Trainer-Job für Guardiola?

Mauricio Pochettino steht ganz dicht vor der Unterschrift bei Manchester United. Wie Matteo Moretto berichtet, haben die Parteien eine vollständige Einigung erzielt, zudem soll der Co-Vorsitzende Avram Glazer den Deal bereits abgesegnet haben.

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Bei den Red Devils folgt Pochettino auf Michael Carrick, der laut Ben Jacobs am morgigen Donnerstag über seine Entlassung informiert wird. Derweil wird der US-amerikanische Fußballverband für Pochettino aufgrund einer Ausstiegsklausel mit neun Millionen Euro entschädigt.

Guardiola ist Wunschkandidat

Noch bevor Pochettinos Abgang offiziell kommuniziert wurde, gibt es sogar bereits einen prominenten Kandidaten für seine Nachfolge. Unter Berufung auf „Quellen, die mit der Situation vertraut sind“, berichtet ‚The Athletic‘, dass sich Pep Guardiola als Wunschkandidat für den freiwerdenden Posten herauskristallisiert.

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Dem Bericht zufolge wurde Guardiola intern auf verschiedenen Ebenen des Einstellungsprozesses des Verbandes diskutiert. Der spanische Übungsleiter selbst zeige sich von der Aussicht auf eine Tätigkeit in Amerika schon lange fasziniert.

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Könnt ihr euch Pep Guardiola als Trainer der US-amerikanischen Nationalmannschaft vorstellen? Ja, das könnte passen Nein, er ist zu Höherem berufen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auszeit vorbei?

Guardiola ließ seinen Vertrag bei Manchester City im vergangenen Sommer auslaufen. Seitdem ist er ohne Anstellung, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Dem italienischen Fußballverband erteilte der 55-Jährige im Juli aus diesem Grund eine Absage.

Ob Guardiola inzwischen wieder bereit für eine Rückkehr auf die Trainerbank ist, ist offen. Grundsätzlich scheint der Job als US-amerikanischer Nationaltrainer aber eine Option für ihn zu sein. „Es ist faszinierend, in den USA ein Projekt über viele Jahre aufzubauen und mit der Nationalmannschaft den nächsten Schritt zu machen. Das Potenzial in den USA ist enorm, angesichts der vielen Menschen, der vielfältigen Sportarten und so weiter“, ließ Guardiola auf einer Pressekonferenz im Jahr 2024 durchblicken.