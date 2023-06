Milan setzt Ausrufezeichen: Leão verlängert langfristig

Rafael Leão bleibt dem AC Mailand erhalten. Der 23-Jährige verlängert seinen Vertrag bei den Rossoneri bis 2028. Ein Ausrufezeichen des Champions League-Halbfinalisten, der sich mit Leãos Unterschrift großem Interesse anderer Klubs erwehrt. Teil des Deals ist dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro.

Der pfeilschnelle Flügelstürmer spielt seit 2019 für die Mailänder und hat sich längst zu einer tragenden Säule in der Offensive entwickelt. In der fast beendeten Saison war Leão mit 14 Treffern und 15 Assists in 47 Pflichtspielen der Fixpunkt der Mailänder Offensive.

Halb Europa hinterher

Umworben wurde der portugiesische Nationalspieler in der Vergangenheit unter anderem vom FC Bayern, dem FC Chelsea, Manchester City und Real Madrid. Die Italiener hätten ihren Superstar dem Vernehmen nach ohnehin nur die festgeschriebene Ausstiegsklausel von 150 Millionen Euro ziehen lassen.

Mögliche Interessenten gehen nun allerdings leer aus, Leão wird seine Fußballschuhe auch weiterhin in der Serie A schnüren. Die Vertragsverlängerung dürfte sich für den Offensivspieler insbesondere finanziell gelohnt haben. Dem Vernehmen nach steigt der Tempodribbler in den Kreis der Bestverdiener der Serie A auf.