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Bundesliga

Adeyemi-Deal bestätigt

von Dominik Sandler
@Maxppp

Der FC Barcelona wird Karim Adeyemi verpflichten. Das bestätigte Präsident Joan Laporta in Dallas, wo er aktuell die spanische Nationalmannschaft unterstützt: „Wir freuen uns sehr auf ihn. Er ist torgefährlich, schnell und Deco hat den Transfer hervorragend abgewickelt. Die Nachricht kam genau zum richtigen Zeitpunkt und wir sind zufrieden.“ Borussia Dortmund hat den 24-Jährigen bereits für Gespräche mit den Katalanen freigestellt.

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Am Mittwoch soll der Flügelflitzer seinen Medizincheck absolvieren. Dem Vernehmen nach erhält der BVB 22 Millionen Euro, sieben weitere Millionen können als Boni hinzukommen. Außerdem sichert sich Schwarz-Gelb eine hohe Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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