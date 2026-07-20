„Spanien rettet den Fußball“ | Argentinien wälzt sich im Dreck

Schon vor dem WM-Finale war glasklar, mit welcher Marschrichtung die beiden Kontrahenten in die Partie gehen würden – und alle Erwartungen wurden erfüllt. Spanien war um Kontrolle durch Ballbesitz bemüht, Argentinien wollte mit Aggressivität dagegenhalten und immer wieder versuchen, mit größeren und kleineren Nickligkeiten, den Rhythmus der Iberer zu brechen. Dass die Südamerikamer um Superstar Lionel Messi aber derart harmlos in der Offensive agierten, war dennoch überraschend.

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Bis zum Gegentreffer verbuchten die Albiceleste keinen einzigen Torschuss und einen xGoals-Wert von 0,0. Auch wenn die Herangehensweise bei weitem nicht so aggressiv wie in der ersten Halbfinal-Hälfte gegen England (2:1) ausfiel, hielt Argentinien mit der destruktiven Spielweise die Spanier lange Zeit erfolgreich in Schach. Es dauert bis in die zweite Hälfte der Verlängerung, ehe die Iberer, die seit der 93. Minute nach der gelb-roten Karte für Enzo Fernández mit einem Mann mehr agierten, die drückende Dominanz zum goldenen 1:0 durch Ferran Torres ummünzen konnten.

Pressestimmen:

‚Marca‘ (Spanien): „Erneut die Könige der Welt! Spanien rettet den Fußball! Ein Tor von Ferran Torres in der Verlängerung sicherte Spanien den zweiten Stern auf dem Trikot – nach einem Spiel, in dem Argentinien das Spielen vergaß und sich lieber im Dreck wälzte.“

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‚as‘ (Spanien): „Wie beim ersten Mal. Ein Tor von Ferran Torres in der 106. Minute besiegelt den zweiten Weltmeistertitel in der Geschichte Spaniens. La Roja schoss 20 Mal aufs Tor, Argentinien nur zweimal.“

‚Mundo Deportivo‘ (Spanien): „Weltmeister, Weltmeister, Weltmeister. Du hast richtig gelesen, Spanien ist Weltmeister. Der zweite Stern ist da. Ein Hoch auf die Argentinier, die ihren dritten ja gerade erst erhalten hatten.“

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‚El País‘ (Spanien): *„Spanien, Weltmeister. La Roja, die dem Gegner deutlich überlegen war, gewinnt ein spannendes Finale gegen Argentinien durch ein Tor von Ferran Torres in der zweiten Hälfte der Verlängerung.

‚Clarín‘ (Argentinien): „Argentinien unterlag in der Verlängerung gegen Spanien, das das Finale von Anfang bis Ende dominierte und nun Weltmeister 2026 ist. Die Mannschaft von De la Fuente war der Mannschaft von Scaloni deutlich überlegen.“

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‚Olé‘ (Argentinien): „Argentinien hat alles gegeben und ging mit erhobenem Haupt unter: Spanien ist der verdiente Weltmeister 2026.“