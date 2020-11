Boateng-Zukunft: „Wir sind offen für Vertragsgespräche”

Jérôme Boateng (32) könnte dem FC Bayern doch länger erhalten bleiben als lange Zeit vermutet. „Wir sind offen für Vertragsgespräche. Die Zukunft ist spannend. Wir freuen uns, wenn wir die Gespräche mit Bayern führen. Jérôme fühlt sich unglaublich wohl hier. Die Mannschaft ist unglaublich fokussiert und professionell. All das passt zu Jérôme“, lässt Boatengs Berater Damir Smoljan in einem Interview mit ‚Sport1‘ aufhorchen. Der Vertrag des 2011 nach München gewechselten Innenverteidigers läuft 2021 aus. Gibt es nun doch noch eine Einigung auf ein neues Arbeitspapier über den kommenden Sommer hinaus?

Dabei hatte es lange danach ausgesehen, als wäre Boatengs Zeit bei den Bayern abgelaufen. Spätestens seitdem Uli Hoeneß seinem Abwehrspieler vor rund eineinhalb Jahren öffentlich geraten hatte, sich einen neuen Klub zu suchen, da er ein „wie ein Fremdkörper“ im Spiel der Bayern sei, hatte Boateng beim FC Bayern München eigentlich ausgedient.

Wende unter Flick

Doch mit der Verpflichtung von Hansi Flick im darauffolgenden Herbst kam die Wende für die Bayern und auch den Spieler selbst. Plötzlich war der Weltmeister von 2014 wieder gesetzt. Er bestritt im Saisonendspurt beinahe alle Spiele, stand sowohl im DFB-Pokalfinale als auch beim Champions-League-Triumph gegen Paris St. Germain auf dem Platz und wusste dabei zu überzeugen.

Ein unerwartetes Comeback also, das für Smoljan vor allem in den Qualitäten seines Schützlings begründet ist: „Wenn man hinfällt und so wieder zurückkommt, das ist der Unterschied zwischen einem Top-Spieler und einem Top-Top-Spieler. Nur wenige Spieler in seinem Alter können ihren Körper so quälen, um wieder auf dieses Level zu kommen. Chapeau, Jérôme.“ Tatsächlich ist der gebürtige Berliner auch in dieser Saison wieder gesetzt, absolvierte fünf von sechs Ligaspielen von Beginn an und zeigt sich als Konstante in der Innenverteidigung der Bayern.

Boateng als Leader gefragt

Auf diese Qualitäten kommt es nach der Verletzung von Alphonso Davies, der dadurch entstandenen Festlegung von Lucas Hernández auf die linke Verteidigerposition und die Vertragsstreitigkeiten um David Alaba nun mehr denn je an. „Seine Erfahrung und Einstellung hilft jeder Top-Mannschaft. Jeder junge Spieler kann davon profitieren. Seine Leistung ist seit Monaten sensationell“, befindet sein Berater und gerät auch bei Boatengs charakterlichen Eigenschaften ins Schwärmen: „Ich bin sehr stolz, mit so einem Profi und Menschen zusammenzuarbeiten. Selten habe ich so einen höflichen Fußballer wie ihn getroffen. Er ist sehr inspirierend und ein toller Familienmensch.“

Sollte es der FC Bayern ähnlich sehen, darf man sich also noch auf weitere Jahre des Abwehrhünen im rot-weißen Dress freuen.