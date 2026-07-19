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Premier League

Villa verhandelt Bailey-Verkauf

von David Hamza - Quelle: The Athletic
Leon Bailey führt den Ball @Maxppp

Leon Bailey (28) wechselt womöglich innerhalb der Premier League. Laut ‚The Athletic‘ verhandelt Aufsteiger Hull City mit Aston Villa über einen Transfer des Außenstürmers. Villa bevorzuge einen permanenten Transfer, in der Hinrunde der vergangenen Saison war Bailey an die AS Rom verliehen.

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Neben Hull City sollen La Liga-Klub Celta Vigo und Süper Lig-Vertreter Trabzonspor Interesse an Bailey zeigen. Aston Villa hatte 2021 noch 32 Millionen Euro an Bayer Leverkusen gezahlt. Vertraglich gebunden ist der Jamaikaner bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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