Brandneuer Sechser-Kandidat in Köln

Edson Álvarez (28) von West Ham United entpuppte sich als zu kostspielig für den 1. FC Köln. Die Rückkehr von Ellyes Skhiri (31/Eintracht Frankfurt) kommt aller Voraussicht nach ebenfalls nicht zustande. Bei der Suche nach einem neuen Sechser und Nachfolger für Eric Martel (24/1. FSV Mainz 05) mussten die Verantwortlichen am Geißbockheim schon Rückschläge wegstecken.

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Laut ‚The Standard‘ könnte die Lösung für die Kaderbaustelle aus England kommen. Der englischen Zeitung zufolge steht David Ozoh beim Bundesligisten auf dem Zettel. Der 21-Jährige steht noch bis 2027 bei Crystal Palace unter Vertrag, könnte den Verein aber vorzeitig verlassen. Neben dem FC haben auch Olympique Marseille, Hull City und Derby County ihr Interesse hinterlegt, heißt es.

Für Derby lief Ozoh in der vergangenen Spielzeit bereits auf Leihbasis auf. OM und Hull dürften wirtschaftlich mehr zu bieten haben als die Kölner. Dennoch haben Ozoh und seine Vertreter noch keine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen. Zuetzt stand dem Vernehmen nach eine Ablöse von umgerechnet 5,8 Millionen Euro zur Debatte.