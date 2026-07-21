Millionen-Ablöse: Weiterer Kersken-Interessent enthüllt

Der Abschied von Jonas Kersken von Arminia Bielefeld rückt näher. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, beschäftigt sich auch der englische Zweitligist Birmingham City mit dem 25-Jährigen. Laut dem ‚kicker‘ zeigen neben Union St. Gilloise außerdem der FC Kopenhagen und ein Klub aus der Premier League Interesse an Kersken.

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Der Stammtorhüter der Arminia liebäugelt in diesem Sommer mit einem Wechsel und bevorzugt dem Vernehmen nach England als Ziel. Für Klubs von der Insel ist Kersken vor allem auch deshalb interessant, da er neben dem deutschen einen englischen Pass besitzt. Der ‚kicker‘ bringt als Ablösesumme zwei bis drei Millionen Euro ins Spiel, ein Transfer nach England könne sogar noch mehr einbringen.