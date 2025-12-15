Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Bayern-Deal vor dem Abschluss: Zwei Topklubs jagen Kiala

Cassiano Kiala vom FC Bayern gilt in Deutschland als eines der größten Defensivtalente. Nun hat sich der Vater des Youngsters mit Vertreten von zwei Premier League-Vereinen getroffen.

von Leon Morsbach - Quelle: Mirror | Fabrizio Romano
1 min.
Cassiano Kiala beim Spiel gegen Mainz auf dem Weg in die Kabine @Maxppp

Cassiano Kiala trainiert schon regelmäßig mit der ersten Mannschaft des FC Bayern und genießt intern ein ähnlich hohes Ansehen wie Offensivstar Lennart Karl (17). Der Verteidiger war Sommer 2024 ablösefrei aus der Jugend von Hertha BSC nach München gewechselt. Seitdem überzeugt er in den Jugendteams des deutschen Rekordmeisters und saß in dieser Saison bereits siebenmal als nicht eingewechselter Ersatzspieler bei den Profis auf der Bank.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie nun der ‚Mirror‘ berichtet, ist der Vater des 16-Jährigen am vergangenen Freitag nach England geflogen, um sich mit Vertretern von Manchester City und dem FC Chelsea zu treffen. Insbesondere den Skyblues soll es der Verteidiger angetan haben. Aufgrund von Brexit-Bestimmungen ist es City jedoch untersagt, ausländische Spieler vor ihrem 18. Lebensjahr zu verpflichten.

Der Plan des Premier League-Klubs dürfte somit besagen, langfristig Konakt zu Kiala zu halten, um ihm zum Zeitpunkt seines 18. Geburtstags im Jahr 2027 zu verpflichten. Dann läuft auch sein Vertrag bei den Bayern aus. Stand jetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern stellt auf Durchzug

Von einem Wechsel will der FCB nichts hören. Ganz im Gegenteil: Fabrizio Romano berichtet, dass die Gespräche über einen neuen langfristigen Vertrag bereits fortgeschritten sind. Ergo traut man dem Youngster eine große Karriere zu und erhofft sich, dass er sich fest im Kader von Trainer Vincent Kompany etablieren kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
ManCity
Chelsea
Lennart Karl
Cassiano Mpembele Kiala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
ManCity Logo Manchester City FC
Chelsea Logo FC Chelsea
Lennart Karl Lennart Karl
Cassiano Mpembele Kiala Cassiano Mpembele Kiala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert