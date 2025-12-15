Bayern-Deal vor dem Abschluss: Zwei Topklubs jagen Kiala

Cassiano Kiala trainiert schon regelmäßig mit der ersten Mannschaft des FC Bayern und genießt intern ein ähnlich hohes Ansehen wie Offensivstar Lennart Karl (17). Der Verteidiger war Sommer 2024 ablösefrei aus der Jugend von Hertha BSC nach München gewechselt. Seitdem überzeugt er in den Jugendteams des deutschen Rekordmeisters und saß in dieser Saison bereits siebenmal als nicht eingewechselter Ersatzspieler bei den Profis auf der Bank.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie nun der ‚Mirror‘ berichtet, ist der Vater des 16-Jährigen am vergangenen Freitag nach England geflogen, um sich mit Vertretern von Manchester City und dem FC Chelsea zu treffen. Insbesondere den Skyblues soll es der Verteidiger angetan haben. Aufgrund von Brexit-Bestimmungen ist es City jedoch untersagt, ausländische Spieler vor ihrem 18. Lebensjahr zu verpflichten.

Der Plan des Premier League-Klubs dürfte somit besagen, langfristig Konakt zu Kiala zu halten, um ihm zum Zeitpunkt seines 18. Geburtstags im Jahr 2027 zu verpflichten. Dann läuft auch sein Vertrag bei den Bayern aus. Stand jetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern stellt auf Durchzug

Von einem Wechsel will der FCB nichts hören. Ganz im Gegenteil: Fabrizio Romano berichtet, dass die Gespräche über einen neuen langfristigen Vertrag bereits fortgeschritten sind. Ergo traut man dem Youngster eine große Karriere zu und erhofft sich, dass er sich fest im Kader von Trainer Vincent Kompany etablieren kann.