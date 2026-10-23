„Wie Babys“: Heftige Kritik an United-Stars

Wayne Rooney, einst Top-Stürmer bei Manchester United, hat die Spieler der Red Devils scharf kritisiert. Im Podcast ‚The United Stand‘ sagte er: „Diese Spieler sind egoistisch. Sie kümmern sich nur um sich selbst, sie kümmern sich nicht um ihre Teamkollegen, kümmern sich nicht um den Manager, das Personal oder die Fans, sie kümmern sich nur um sich selbst.“ United wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg, zuletzt hatten Kapitän Bruno Fernandes (32) und Innenverteidiger Lisandro Martinez (28) ihren Unmut öffentlich geäußert.

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„Sie sind wie Babys und werfen ihr Spielzeug einfach aus dem Kinderwagen und schieben die Schuld auf alle anderen als sich selbst. Sie müssen sich selbst ansehen“, so Rooney. Durch die Misere wackelt inzwischen der Stuhl von Trainer Michael Carrick gewaltig. Als Nachfolger wird unter anderem Julian Nagelsmann gehandelt.