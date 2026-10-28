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Offiziell SPL

Ballon d’Or: Ronaldo schlägt Messi

von Dominik Sandler - Quelle: France Football
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Cristiano Ronaldo mit dem Ballon d'Or. @Maxppp

Immerhin einen Award kann Cristiano Ronaldo von der Ballon d’Or-Gala doch mitnehmen. Der 41-Jährige hat den B.O.A.T.-Preis für den besten Ballon d’Or aller Zeiten gewonnen. Im offiziellen Fan-Voting von ‚France Football‘, das auch den Ballon d’Or ins Leben gerufen hat, hat sich der Sieg von CR7 im Jahr 2008 während seiner Zeit bei Manchester United durchgesetzt.

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Auf Rang zwei landete Ronaldos Dauer-Widersacher Lionel Messi (39) mit dem Sieg 2012. Bei der Verleihung am Montag landete Messi im Übrigen auf Rang fünf, Ronaldo war in den Top 30 nicht mehr vertreten.

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