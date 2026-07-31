Medien: Kurucay-Interessent drückt aufs Gas

Hasan Kurucay von Schalke 04 weckt Interesse bei anderen Klubs. Wie der türkische Journalist Resat Can Özbudak berichtet, hat Basaksehir die Fühler nach dem 28-Jährigen ausgestreckt. Angeblich haben die Verhandlungen des Süper Lig-Klubs mit den Knappen um den Türken bereits begonnen.

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Kurucay war im vergangenen Sommer ablösefrei von OH Leuven nach Gelsenkirchen gewechselt und bestritt seitdem 32 Pflichtspiele. Im Aufstiegsjahr war er unter Trainer Miron Muslic gesetzt. Mit Maximilian Wöber (28) wurde zwar ein neuer Innenverteidiger verpflichtet, dennoch erscheint es unwahrscheinlich, dass der Verein einen Leistungsträger im Defensivzentrum kampflos ziehen lässt. Der Vertrag des Rechtsfußes beim Zweitliga-Meister läuft noch bis 2027.