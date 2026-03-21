Trainer-Zukunft, Transfer-Entscheidungen: Die Brandherde im Rhein-Derby

Das Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ist für die Fans beider Lager stets ein besonderes Duell. Wenn die beiden Klubs am heutigen Samstag (15:30 Uhr) aufeinandertreffen, kommt aber noch eine richtungsweisende sportliche Komponente hinzu: Es geht sowohl für die Geißböcke als auch für die Fohlen um den Klassenerhalt – und für die Trainer womöglich um ihre Jobs.

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Sollte Köln verlieren, droht man auf den Relegationsplatz abzurutschen. Aktuell trennt nur ein mickriger Punkt die Domstädter vom gefürchteten Rang 16. Sollte man heute gegen Gladbach verlieren, könnte auch Trainer Lukas Kwasniok Geschichte sein.

Anfang März hatte die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass der 44-jährige Trainer aus den nächsten drei Pflichtspielen vier Punkte holen muss. Zwei davon sind mittlerweile absolviert, Köln holte einen Zähler. Der Rechnung nach könnte Kwasniok heute nur ein Sieg retten. Und auch wenn man der Vier-Punkte-Forderung klubintern weniger Bedeutung zugesprochen werden sollte als öffentlich gedacht, scheint es aktuell schwer vorstellbar, dass Kwasniok bei einer Derby-Niederlage zu halten ist.

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Polanski erstmal sicher?

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so dramatisch, sieht die Lage in Mönchengladbach aus. Sollte die Fohlenelf verlieren und die Konkurrenz erfolgreich sein, könnte man bis auf einen Punkt an Platz 16 abrutschen.

Trainer Eugen Polanski war in den vergangenen Wochen wie Kwasniok ebenfalls schwer angezählt, konnte sich mit zwei Siegen aus den jüngsten drei Spielen aber wieder etwas Luft verschaffen. Gut möglich, dass der 40-Jährige deshalb auch eine Derby-Pleite beruflich überleben würde.

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Derby-Woche? Transfer-Woche!

Abseits der Tabellenkonstellation und den Trainern sorgt das Rheinderby auch auf andere Weise für Zündstoff. Denn ausgerechnet die Derby-Woche brachte mehrere krachende Transfer-News mit sich. Den Anfang machte ausgerechnet Gladbachs Vize-Kapitän Rocco Reitz, der seinen Sommerwechsel zu RB Leipzig verkündete.

Der Abschied des Eigengewächses bringt Sportchef Rouven Schröder zwar frühe Planungssicherheit und eine saftige Ablöse, kommunikativ kann der Zeitpunkt der Transfer-Verkündung aber auch für ungewünschte Ablenkung sorgen. Genauso wie die Aussagen von Franck Honorat, der am gestrigen Freitag im Interview mit der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato von einem möglichen Abschied sprach.

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Auf Seite der Kölner sorgte natürlich der Spieler für Aufregung, der in dieser Saison sowieso die Schlagzeilen rund um die Domstadt dominiert: Said El Mala. Die Eltern und Berater des 19-jährigen Tempodribblers sollen Brighton & Hove Albion für den kommenden Sommer zugesagt haben. Wann sonst, wenn nicht in der Derby-Woche? Es zeigt sich: Ein Derby, mehrere Brandherde.