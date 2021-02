Mbappé verprügelt Barça | Balsam für die rote Seele

Mbappé galaktisch, Barça zerrüttet

Das tat weh: Mit einem verwandelten Elfmeter noch voller Hoffnung gestartet, ließ sich der FC Barcelona im Anschluss vom Dreifach-Torschützen Kylian Mbappé regelrecht zerpflücken. Entsprechend stark ist am Tag nach dem 1:4 der Kontrast zwischen französischer und spanischer Berichterstattung. Lauter Applaus nördlich der Pyrenäen: „Galaktisch“, jubelt die ‚L’Équipe‘, die Mbappé „die beste Europacup-Leistung im Pariser Trikot“ attestiert. „Wie ein Traum“, titelt die Zeitung ‚Le Parisien‘, die einen „schillernden“ Marchwinner sah.

Ganz anders die Stimmungslage auf der iberischen Halbinsel, aber auch die spanischen und katalanischen Redaktionen würdigen Mbappé für die Weltklasse-Leistung. Die ‚as‘ nennt den 22-Jährigen einen „Hurrikane“. „Mbappé bricht Barça“, formuliert die ‚Marca‘. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt „Mbappuleo“ – in Anlehnung an vapuelo, dem spanischen Wort für Prügel. „Mbappé überrollt Barça“, steht auf dem Cover der ‚Sport‘ bündig und treffend.

Liverpool stark & Kabak mittendrin

Erleichterung an der Merseyside: In der Premier League erlebt der FC Liverpool seine schlimmste Krise seit dem Amtsantritt von Jürgen Klopp. Da war der 2:0-Sieg gegen RB Leipzig in Budapest Balsam für die rote Seele. Ein dickes Lob spendet der ‚Telegraph‘: „Liverpool zeigt Charakter, Selbstvertrauen und Klasse.“ Sämtliche Blätter pflichten Reds-Coach Jürgen Klopp bei, der seine Mannschaft für einen „dringend benötigten Sieg“ feiert. Ein Sonderlob richtete Klopp zudem an den gestern starken Schalke-Leihspieler Ozan Kabak, den der ‚Independent‘ gar als „Licht in der Dunkelheit“ bezeichnet.