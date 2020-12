Rashford für immer bei United?

Marcus Rashford kann sich laut eigener Aussage nicht vorstellen, für einen anderen Verein als Manchester United zu spielen. „Als Kind habe ich nie über United hinausgeschaut. Für mich würde es sich nicht richtig anfühlen, ein anderes Trikot zu tragen“, sagte der 23-Jährige am Donnerstag.

Rashford spielt seit 2007 für die Red Devils und kommt bereits auf 232 Profieinsätze (77 Tore, 45 Assists). „Ich will nur mein Bestes für den Verein geben, solange ich hier bin. Langfristig hoffentlich“, so der englische Nationalspieler (39 Länderspiele), dessen Vertrag in Manchester noch bis 2023 datiert ist.