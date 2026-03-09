Nagelsmann legt nach: WM-Garantie für Sané?

Insbesondere Leon Goretzka (31) dürfte das Interview von Julian Nagelsmann in der vergangenen Woche gefreut haben. Schließlich schwärmte der Bundestrainer zum Unverständnis vieler dort regelrecht von dem Mittelfeldspieler und sprach diesem fast schon eine WM-Garantie aus. Auch Leroy Sané darf sich jetzt große Hoffnungen auf einen Kaderplatz machen.

Gegenüber dem ‚kicker‘ zeigt Nagelsmann seine Wertschätzung für den 30-Jährigen: „Wir haben von seinem Profil nicht viele Spieler, die oft ins Zentrum gehen vom rechten Flügel. Wenn die Gesundheit mitspielt, kann er für uns ein ganz wichtiger Spieler sein.“ Bei den anstehenden Testspielen im März gegen die Schweiz und Ghana wird Sané ohne Zweifel dabei sein.

Der Übungsleiter bescheinigt Sané eine positive Entwicklung, weist aber gleichzeitig auch auf Verbesserungspotenzial hin: „Wir haben ein super Verhältnis, und Leroy hat super Spiele gemacht. Er macht es auch bei Galatasaray gut. Leroy könnte noch mehr Tore und Vorlagen liefern, aber das gilt ja für sehr viele Offensivspieler von uns aktuell. So ehrlich sind wir: Wir wissen bei ihm nie zu 100 Prozent, was am Ende auf den Platz kommt.“

Für seine Worte im November, als er Sané öffentlich anzählte, dass er liefern muss, rechtfertigt sich Nagelsmann: „Meine Worte an Leroy waren nicht böse gemeint, ich hatte allerdings mit ihm vorab besprochen, dass ich es auch einmal öffentlich thematisieren werde, dass er bei uns keinen Freifahrtschein hat. Manchmal mache ich mir keine so großen Gedanken im Vorfeld, sondern antworte auf Fragen, was ich gerade denke. Dann gibt es Dinge, die höhere Wellen schlagen.“

Dabei sein ist alles

Sané selbst will das Vertrauen zurückzahlen. Einen Stammplatz fordert der Ex-Schalker nicht: „In einem Turnier kommt man nicht weit mit elf Spielern, sondern dem gesamten Kader. Ich bin bereit, jede Rolle anzunehmen, die mich und die Mannschaft weiterbringt. Ob ich von Anfang an auf dem Platz stehe oder die Jungs von der Bank aus pushe: Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind.“

Seit Sommer spielt Sané für Galatasaray in der türkischen Süper Lig. Nach Startschwierigkeiten kam er zuletzt immer besser in Fahrt. In wettbewerbsübergreifend 32 Spielen steuerte der Linksfuß bislang 14 Torbeteiligungen bei. Kann Sané bei der WM auch dem DFB-Team weiterhelfen?