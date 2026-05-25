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Per Klausel: Pieringer vor Bundesliga-Wechsel?

von David Hamza - Quelle: kicker
Marvin Pieringer im Heidenheim-Trikot @Maxppp

Marvin Pieringer kann den 1. FC Heidenheim per Ausstiegsklausel verlassen. Das berichtet der ‚kicker‘. Besagte Vertragsoption sei bis Ende Juni gültig und im mittleren, einstelligen Millionenbereich angesiedelt. 2027 läuft Pieringers Kontrakt aus.

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Vereine aus der Bundesliga und dem Ausland sollen bereits beim 26-jährigen Stürmer angeklopft haben. 2023 war Pieringer für 1,8 Millionen Euro vom FC Schalke zu Heidenheim gekommen, in der abgelaufenen Abstiegssaison erzielte er vier Tore in 27 Einsätzen.

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