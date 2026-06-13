Bayern-Talent Fernández bleibt in Nürnberg

Der FC Bayern parkt Javier Fernández (19) erneut in der zweiten Liga. Wie der 1. FC Nürnberg offiziell mitteilt, wird die Leihe des Mittelfeldspielers um ein Jahr verlängert. Schon in der Rückrunde spielte der spanische U18-Nationalspieler leihweise im Frankenland (acht Einsätze, eine Vorlage). An der Säbener Straße steht Fernández bis 2028 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou freut sich: „Javier hat gezeigt, welch großes Potential in ihm steckt. Wir freuen uns sehr über die Schritte, die er seit seinem Wechsel zu uns bereits gemacht hat. Es war immer der Plan, ihn über die Rückrunde hinaus bei uns zu halten. Wir freuen uns daher sehr, dass dieser Plan nun aufgeht.“ Der Leihspieler selbst ergänzt: „Ich bin sehr gut beim FCN angekommen, fühle mich im Verein und in der Stadt sehr wohl. Die Spielpraxis tut mir gut, ich merke, dass ich mich in vielen Bereichen verbessere. Das wird auch mein Ziel für die neue Saison sein: Weiterhin Gas geben und mich noch mehr steigern.“