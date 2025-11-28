Menü Suche
Offiziell La Liga

Betis verlängert mit Pellegrini

von Fabian Ley - Quelle: realbetisbalompie.es
1 min.
Manuel Pellegrini trainiert Betis Sevilla @Maxppp

Manuel Pellegrini bleibt Betis Sevilla erhalten. Wie der spanische Erstligist offiziell mitteilt, hat der 72-jährige Cheftrainer seinen ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2027 ausgedehnt. Nach der Verlängerung mit Spielmacher Isco (33) tüten die Grün-Weißen somit den nächsten wichtigen Deal binnen kurzer Zeit ein.

Real Betis Balompié 🌴💚
📣 OFICIAL | @Ing_Pellegrini extiende su contrato con el #RealBetis 💚

¡Enhorabuena, míster! 👏
Pellegrini, der in seiner langen Laufbahn unter anderem auch Real Madrid und Manchester City gecoacht hatte, steht seit 2020 bei Betis an der Seitenlinie. 2022 führte der Chilene die Andalusier zum Pokalsieg. Aktuell belegt man sowohl in La Liga als auch in der Europa League Tabellenplatz fünf.

La Liga
Betis
Manuel Pellegrini

La Liga
Betis Sevilla
Manuel Pellegrini
