FC Bayern: Entwarnung bei Toptalent

Die Entwicklung von Cassiano Kiala wird wohl nicht abermals durch eine Verletzung ausgebremst. Laut ‚Bild‘ war die Auswechslung des 17-jährigen Innenverteidigers beim Spiel der U19-Nationalmannschaft gegen Schweden (2:1) lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Der Youngster hatte Probleme im Bauch- und Hüftbereich.

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Im Februar zog sich Kiala einen Syndesmosebandriss zu. Anschließend folgte eine lange Pause mit Reha. Ein erneuter Ausfall wäre extrem bitter für den Abwehrspieler gewesen. Unter Umständen kann er aber sogar am heutigen Samstag gegen die U19 von Portugal wieder spielen.