Gosens: Der Traum von der Bundesliga lebt

Robin Gosens (26) kann sich einen Wechsel in die Bundesliga sehr gut vorstellen. „Ja, das ist definitiv mein Lebenstraum“, bekennt der linke Außenbahnspieler im Interview mit dem ‚kicker‘, „seitdem ich Fußballer geworden bin, habe ich gesagt, dass ich mal in einem vollen Stadion in der Bundesliga spielen will. Das war immer mein Antrieb.“

Auch im Falle des fast sicheren Schalke-Abstiegs komme das deutsche Oberhaus infrage, versichert der bekennende Knappen-Fan: „Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich mir jede Konferenz am Wochenende reingezogen habe. Das war immer die Liga, die mich am meisten angezogen hat, und daran hat sich nie was geändert. Ich weiß nicht, wann, aber früher oder später will ich mir den Traum Bundesliga definitiv verwirklichen.“ Bis 2022 ist Gosens noch an Atalanta Bergamo gebunden, im Sommer könnte dementsprechend ein Wechsel anstehen.