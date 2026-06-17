Der VfL Bochum sichert sich den nächsten Schnäppchen-Neuzugang. Innenverteidiger Yigit Karademir (22) kommt vom Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück und unterschreibt im Ruhrpott einen bis 2030 datierten Vertrag. Der zweifache türkische U20-Nationalspieler ist nach Jean Manuel Mbom (26), Enis Cokaj (27), Daniel Hanslik (29) und Berkan Taz (27) bereits die fünfte ablösefreie Verpflichtung für die Bochumer.

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Yiğit #Karademir ist neu anne Castroper! Der Innenverteidiger war zuletzt für den @VfL_1899 im Einsatz. Vertrag bis 2030🤝



Infos hier: https://t.co/ETkAhFIMpz pic.twitter.com/hPfDAldG64 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 17, 2026

Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball beim VfL, betont: „Yigit ist ein sehr spannender, junger Innenverteidiger mit großem Entwicklungspotenzial. Er hat trotz seines Alters bereits einige Erfahrung im Herrenbereich, wirkt extrem reflektiert und klar. Man spürt sofort, dass er bereit ist, alles dafür zu tun, um sportlich die nächsten Schritte zu gehen – genau solche Spieler brauchen wir.“