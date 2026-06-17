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Offiziell 2. Bundesliga

Bochum schnappt sich Karademir

von Fabian Ley - Quelle: vfl-bochum.de
1 min.
Yigit Karademir für Osnabrück im Einsatz @Maxppp

Der VfL Bochum sichert sich den nächsten Schnäppchen-Neuzugang. Innenverteidiger Yigit Karademir (22) kommt vom Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück und unterschreibt im Ruhrpott einen bis 2030 datierten Vertrag. Der zweifache türkische U20-Nationalspieler ist nach Jean Manuel Mbom (26), Enis Cokaj (27), Daniel Hanslik (29) und Berkan Taz (27) bereits die fünfte ablösefreie Verpflichtung für die Bochumer.

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Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball beim VfL, betont: „Yigit ist ein sehr spannender, junger Innenverteidiger mit großem Entwicklungspotenzial. Er hat trotz seines Alters bereits einige Erfahrung im Herrenbereich, wirkt extrem reflektiert und klar. Man spürt sofort, dass er bereit ist, alles dafür zu tun, um sportlich die nächsten Schritte zu gehen – genau solche Spieler brauchen wir.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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