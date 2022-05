Kohfeldt-Nachfolger: Die Kandidatenliste

Kehrt ein alter Bekannter zum VfL Wolfsburg zurück? Wie der ‚kicker‘ berichtet, zählt Bruno Labbadia zum Kandidatenkreis für den Cheftrainer-Posten bei den Wölfen. Dem Fachmagazin zufolge wäre eine Rückkehr aber wohl nur denkbar, wenn Jörg Schmadtke vorher seinen Hut nimmt. Labbadias Weggang vor drei Jahren hing nicht zuletzt mit dem schlechten Verhältnis zum Geschäftsführer Sport zusammen.

Weitere Namen auf der Kandidatenliste: Matthias Jaissle von RB Salzburg, Daniel Farke (vereinslos) sowie Sandro Schwarz (Dinamo Moskau). Die ‚Bild‘ nannte zuvor schon Adi Hütter als Option. Der Österreicher verkündete am Wochenende seinen Abschied von Borussia Mönchengladbach.

Wunschlösung wäre wohl Jaissle. Vom 34-Jährigen sei man „schwer angetan“ in Wolfsburg. Der gebürtige Nürtinger will Salzburg in diesem Sommer aber offenbar nicht verlassen.