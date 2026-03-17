Längere Pause für Musiala?

Jamal Musiala wird womöglich nicht nur das morgige Champions League-Spiel gegen Atalanta Bergamo (21 Uhr), sondern auch die folgende Bundesliga-Partie gegen Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr) verpassen. Laut ‚Sky‘ will der FC Bayern das Risiko eines erneuten Rückschlags vermeiden. Offen sei darüber hinaus, ob der 40-fache Nationalspieler Ende März bei den DFB-Testspielen mitwirken wird.

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Mit Sprunggelenksproblemen verpasste Musiala das jüngste Duell gegen Bayer Leverkusen (1:1), erst Mitte Januar hatte der 23-jährige Offensivakteur nach seinem Wadenbeinbruch erstmals in dieser Saison ein Pflichtspiel bestritten.