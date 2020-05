30 Millionen für Telles?

Die Gespräche zwischen Paris St. Germain und dem FC Porto über einen möglichen Transfer von Alex Telles schreiten offenbar voran. Laut der portugiesischen Zeitung ‚A Bola‘ fordert Porto eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro für den 27-jährigen Brasilianer.

Linksverteidiger Telles, dessen Vertrag 2021 ausläuft, verbuchte in dieser Saison 19 Scorerpunkte (zehn Tore, neun Assists) in 40 Pflichtspielen. In Paris könnte er den Platz von Layvin Kurzawa (27) einnehmen, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft.