Mit Brandt & ter Stegen: Die Ajax-Traumelf 2026/27

Ajax Amsterdam hat in diesem Sommer eine Transfer-Offensive gestartet. Der Hauptstadtklub hat sich namhaft und teils auch teuer verstärkt, um den dreijährigen Lauf von Serienmeister PSV Eindhoven zu durchbrechen.

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Mit Julian Brandt (30) und Marc-André ter Stegen (34) spielen auch zwei Deutsche eine große Rolle im Ajax-Umbruch. Das Duo soll mit der langjährigen Erfahrung auf höchstem Niveau die Mannschaft in der Spitze verbessern und den zahlreichen jungen Spielern helfen. Mit Daley Blind (36) wurde zusätzlich ein weiterer Routinier verpflichtet, der über einen riesigen Erfahrungsschatz verfügt.

Etwas unüblich hat Ajax in diesem Sommer auch ordentlich Geld für Neuzugänge in die Hand genommen. Marcos Leonardo (23) kam für rund 20 Millionen Euro nach Amsterdam, Sturmkollege Tolu Arokodare (25) zunächst auf Leihbasis mit Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro. Darüber hinaus ließ sich der Traditionsklub die Verpflichtung von Caio Henrique (29) 10,5 Millionen Euro kosten.

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Was wird aus Godts?

Mit Mika Godts verfügt Ajax zusätzlich über ein echtes Supertalent. Der Linksaußen wird jedoch heftig von Paris St. Germain umworben und ist sich mit dem Champions League-Sieger schon einig. Ajax fordert für den 21-Jährigen wohl um die 60 Millionen Euro.

Das erste Angebot der Pariser, das sich auf 40 Millionen plus fünf Millionen Euro belaufen haben soll, wurde dem ‚Telegraaf‘ zufolge postwendend abgelehnt. Der Unterschied zwischen Offerte und Forderung sei sogar so groß gewesen, dass die Verhandlungen noch nicht einmal begonnen haben. Es bleibt spannend zu sehen, ob Ajax es schafft, Godts für die ambitionierten Ziele in den eigenen Reihen zu halten.

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Die neue Ajax-Traumelf für 2026/27