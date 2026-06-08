Weltmeisterschaft
Gewinne mit FT ein Deutschland-Trikot
3 min.
@Maxppp
Na, schon Lust auf die WM? Gewinne mit FT passend zum Turnierstart ein offizielles Trikot der deutschen Nationalmannschaft.
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- Unter dem Beitrag kommentieren, wie weit es die deutsche Nationalmannschaft bei der WM schafft.
Alle weiteren Informationen und Teilnahmebedingungen findest du in der Caption des Instagram-Beitrags. Teilnahmeschluss ist der 11. Juni 2026 um 21 Uhr – passend zum Anpfiff des WM-Eröffnungsspiels.
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