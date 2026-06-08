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Weltmeisterschaft

Gewinne mit FT ein Deutschland-Trikot

von Die Redaktion
3 min.
Das DFB-Team vor der WM 2026 @Maxppp

Na, schon Lust auf die WM? Gewinne mit FT passend zum Turnierstart ein offizielles Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

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Was du dafür tun musst?

  1. Unseren Instagram-Account auschecken
  2. Dem Account folgen
  3. Den oben verlinkten Beitrag liken
  4. Unter dem Beitrag kommentieren, wie weit es die deutsche Nationalmannschaft bei der WM schafft.

Alle weiteren Informationen und Teilnahmebedingungen findest du in der Caption des Instagram-Beitrags. Teilnahmeschluss ist der 11. Juni 2026 um 21 Uhr – passend zum Anpfiff des WM-Eröffnungsspiels.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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