Gewinne mit FT ein Deutschland-Trikot

Na, schon Lust auf die WM? Gewinne mit FT passend zum Turnierstart ein offizielles Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

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Alle weiteren Informationen und Teilnahmebedingungen findest du in der Caption des Instagram-Beitrags. Teilnahmeschluss ist der 11. Juni 2026 um 21 Uhr – passend zum Anpfiff des WM-Eröffnungsspiels.