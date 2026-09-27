Ballack verrät: Karls großer Vorteil

Michael Ballack nimmt Lennart Karl in Schutz, dem in den vergangenen Wochen des Öfteren arrogantes Auftreten unterstellt wurde. Im Podcast ‚Kerners11‘ erklärt der Ex-Profi und heutige Berater des Youngsters: „Lennart hat eine Persönlichkeit und das ist sehr wichtig. In einer Umgebung wie dem FC Bayern schaffst du es mit 17 nicht, wenn du keine starke Persönlichkeit hast.“ Karl war zuletzt durch seinen provokanten Torjubel in der Partie gegen die SV Elversberg (2:1) aufgefallen.

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Dazu neigt der 18-Jährige immer wieder zu mutigen Dribblings und dem einen oder anderen Trick, was bei gegnerischen Fans nicht immer gut ankommt. Dieses Anecken sieht Ballack jedoch nicht als Problem: „Das ist es, was junge Spieler heute brauchen. Sie brauchen Individualität. Natürlich brauchen sie Talent, aber sie brauchen auch Qualitäten, die heutzutage in der Erziehung, in Schulen, aber auch in Nachwuchsakademien etwas verloren gegangen sein könnten.“