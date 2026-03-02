HSV teilt Capaldo-Diagnose mit

Der Hamburger SV muss vorerst auf Nicolas Capaldo verzichten. Laut offiziellen Vereinsangaben hat der 27-jährige Defensivallrounder eine Verletzung der Bauchmuskulatur erlitten, wegen der er „wenige Wochen“ ausfallen werde.

Der Argentinier zog sich die Blessur bei der gestrigen 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig zu. Nach rund 20 Minuten musste Capaldo ausgewechselt werden. Der Rechtsfuß, der im Sommer für etwas mehr als zwei Millionen Euro von RB Salzburg gekommen war, stand für den HSV bislang in 19 Ligaspielen in der Startelf und hat sich bereits zum Vize-Kapitän gemausert.