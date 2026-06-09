Ewen Jaouen (20) steht vor einem Wechsel von Stade Reims zu Newcastle United. Für die perspektivische Nummer eins zahlen die Magpies kumulierte 28,5 Millionen Euro – ein bitterer Deal für SC Freiburgs Noah Atubolu (24).

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hatte der deutsche U21-Nationalspieler lange auf ein Engagement in Newcastle gehofft. Dort wollte er sich seinen Traum von der Premier League erfüllen, dieser scheint aber immer unwahrscheinlicher zu werden.

Schließlich besteht bei nahezu keinem der großen englischen Klubs Bedarf auf der Torhüterposition. Und auf die Bank setzen möchte sich der ambitionierte Atubolu nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lösungen in Sicht, aber keine auf der Insel

Immerhin: Alternativen könnten sich dem Schlussmann eröffnen, der im Breisgau nach der Verpflichtung von Mio Backhaus (22/Werder Bremen) keine Zukunft hat. Zuletzt kursierte das Gerücht, dass Real Sociedad um Ex-Bundesliga-Coach Pellegrino Matarazzo ein Auge auf Atubolu geworfen habe. Zudem wurden Atlético Madrid, der AC sowie Inter Mailand und die SSC Neapel schon als Interessenten gehandelt.